تمييز ضد المثقفات!

تقدّمت المرأة السعودية في الفترات الحاليّة بفضل الإنصاف الذي أنصفها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فهو نصير المرأة.

فبعد أن كانت المرأة خارج الفعل السياسي أو التشريعي ها هي تدخل إلى مجلس الشورى وإلى الحكومة في التعليم والصحة وغيرها.

المرأة جزء فاعل من المجتمع، بل على العكس قد تتفوق على الرجل قيادياً وتنافسه كما فعلت في الدول العربية والأجنبية معاً.

وإذا كانت المرأة قد دخلت مجلس الشورى من أوسع أبوابه فلماذا تمنع من دخول المكتبة العامة؟

هذه هي المفاجأة العجيبة. صحيح أنها في المكتبات العامة بالمدن الرئيسية، تستطيع أن تفعل ذلك، لكن ثمة مناطق لم تتمكن المرأة فيها من زيارة المكتبة العامة!

تخيلوا تم منع بعض النساء من دخول المكتبة العامة!

أكاديميات ومثقفات في حفر الباطن أعربن عن تذمرهن من عدم استفادتهن من المكتبة العامة، التي تحتوي على كتب ثقافية متنوعة، ومنها المراجع والمصادر التي تحتاجها أي باحثة أو مثقفة.

المشرف على المكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة والإعلام فيصل مرغلاني علّق، وليته لم يعلق، حول ما تعانيه المرأة من عدم السماح لها بدخول المكتبات العامة، فأوضح أنه بصدد وضع دراسة مستفيضة من خلال عدة اجتماعات لأخذ آراء المختصين بهذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة حريصة على إيجاد أفضل السبل في تقديم كل ما تحتاجه المرأة والمثقفة السعودية لاقتناء احتياجاتها من المصادر والمراجع والبحوث!

طبعاً هذه كلمات مصفوفة لكن من دون أن تتضمن رؤية تنفيذية أو تصحيحية للوضع في حفر الباطن!

ليست كل المكتبات العامة لديها قدرات مكتبة الملك عبدالعزيز أو مكتبة الأمير سلمان هذه مكتبات قوية وخصصت أقساماً للنساء، لكن هناك مكتبات عامة لا يجب أبداً أن تحتكر للرجال!

بعض الأكاديميات طالبن بأيامٍ للنساء وأيام للرجال، وهذه فكرة، لكنها لن تحل المشكلة من أساسها. المفترض أن تكون المرأة مسؤولة عن نفسها، من دون التضييق عليها أو إخراجها من المكتبة.

المرأة التي تأتي إلى المكتبة مثقفة وأكاديمية أو أستاذة فلا معنى، من الوصاية عليها!

*بآخر السطر، أتمنى من الوزارة وضع مكتبة عامة ضخمة في حفر الباطن أسوةً ببقية المدن، لئلا تأتي معارك داحس والغبراء. يمكن وضع قسم خاص بالنساء كالذي يوجد في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهذا ليس صعباً فالخير كثير والمعرفة تستحق البذل.

نقلاً عن "الرياض" السعودية