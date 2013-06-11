البحث عن سعودي علّق طفلاً على الجدار.. ونام مبتسماً

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر طفلاً مُعلّقاً على الجدار باستخدام شريط لاصق، بينما يتمدد أحد أقاربه بالقرب منه وهو مبتسم.

ودعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كل من يعرف الشخص، أو الأشخاص الذين انتهكوا حق الطفل إلى التواصل مع الجمعية بشكل عاجل لتتولى الجهات الحكومية المعنية أخذ حقّ الطفل ومعاقبة المنتهكين لحقوقه.

وأفاد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ معتوق الشريف، في لقاء له عبر قناة "العربية"، بأن "ما حدث مع الطفل هو انتهاك لحقه، وهذا عبث إجرامي ونحن نعاني في المجتمع من عدم وجود رادع لمثل هذه التصرفات".

وقال الشريف: "مثل هذه السلوكيات لها تأثير على شخصية الطفل وأيضا لها دور في ترويج ثقافة العنف مع الأطفال، ونحن دائما ما نقول إنه يجب على الأسر التثّقف تجاه هذا الأمر".

وحول انتقادات الكثيرين لطلب معرفة مكان أهل هذا الطفل، أوضح معتوق الشريف، "أن هذا الطفل لا يملك القوة للدفاع عن نفسه، وهناك عقوبات لمثل هذه التصرفات حتى وإن كانت غير معروفه أو غائبة عن فكر المجتمع السعودي، إلا أن الدولة قد وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، وبهذا تتم العقوبات وغيرها من القرارات في هذا الشأن بناء على هذه الاتفاقية الدولية، فالطفل ليس ملكاً لوالديه بل هو بشر وكائن يعيش على هذه الأرض وله حقوقه".