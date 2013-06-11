الخطوط الحديدية تستأنف عملها في السعودية

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن استئناف رحلاتها اعتباراً من يوم الثلاثاء بعد التحسن الطفيف في الأحوال الجوية، وقامت فرق الصيانة التابعة للمؤسسة بمسح الخط الحديدي من الدمام إلى الرياض للتأكد من سلامة مسار القطارات، مع مراعاة حالة الأحوال الجوية على مدار الساعة وكثافة وسرعة زحف الرمال على الخط واتخاذ الإجراءات التي تحفظ سلامة المسار.

وأكد رئيس عام المؤسسة المهندس محمد بن خالد السويكت في الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين بمقر المؤسسة بالدمام مع مسؤولي المؤسسة ومقاول الصيانة على ضرورة تكثيف جهود فرق الصيانة على امتداد الخط ومراقبة تحرك وزحف الرمال والتنسيق بين جميع الفرق أول بأول، حاثاً معاليه جميع قائدي القطارات بضرورة أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أية ملاحظات في حينها في حال استمرار نشاط الرياح.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للمؤسسة معجب الدوسري إنه في حال وجود أي معوق لمسار القطار فإن المؤسسة ستتخذ الإجراءات المناسبة في حينها، مشيرا إلى أن :"جميع الركاب الذين ألغيت رحلاتهم خلال الأيام الماضية سيتم تعويضهم أو تعديل حجوزاتهم حسب ما يناسبهم من أوقات".