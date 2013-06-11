‏مرور القصيم يقبض على "المفحط" الشهير أبوحديد في بريدة

استطاع مرور منطقة القصيم ممثل بشعبة السير بقيادة المقدم نواف العوفي من القبض على "المفحط" الشهير الملقب بـ "أبو حديد" وفق ما ذكرته صحيفة "اليوم".

حيث أوضح الناطق الإعلامي بإدارة مرور منطقة القصيم الرائد علي اللاحم أنه تم القبض على المذكور فجر يوم الاثنين بعد خروجه من استراحته جنوب محافظة بريدة بعد متابعة وترصد استمر أكثر من عشرة أيام.

وأوضح الرائد اللاحم أن الملقب "أبو حديد" تم رصده عدة مرات يمارس التفحيط في عدة أماكن ووسط تجمعات شبابية وأودع التوقيف بعد عرضه على هيئة العقوبات وحجز سيارته وسيتم تطبيق النظام بحقه.

الجدير بالذكر أن مرور القصيم بإشراف العميد محمد المزيني يقوم بحملات مكثفة لضبط المخالفين أسفرت عن القبض على كثير من المفحطين ورموز التفحيط بالمنطقة.

كما أكد الرائد اللاحم أنه تم مساء أمس في محافظة الرس بقيادة العقيد عبدالرحمن العايد والمقدم محمد أبوعباة، إيقاف مركبة من نوع "اكسنت2002"، بالقوة الجبرية بعد ممارسة قائدها التفحيط والهروب عن دورية المرور ورفض الوقوف والتهور بالقيادة وعكس الطريق.

وكان يقودها شخص صغير بالسن وذلك عند الساعة الواحدة ليلاً، وتم تسليمه لولي أمره بالموقع وحجز المركبة تمهيدا لعرضه على هيئة العقوبات لإصدار العقوبة المستحقة.