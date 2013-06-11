"نسر الأناضول 3" ينطلق بمشاركة قوات جوية سعودية بتركيا

انطلقت أمس فعاليات التمرين الجوي المشترك "نسر الأناضول 3" الذي تشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية مع عدد من الدول الصديقة في قاعدة كونيا الجوية بتركيا، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وينفذ التمرين بطلعات جوية دفاعية وهجومية وعمليات مرافقة وحراسة واشتباك مع طائرات معادية معترضة.

وأوضح قائد التمرين العقيد الطيار الركن قطيم السبيعي أن التمرين يوثِّق التعاون ويعزز العلاقات الأخوية بين المملكة وتركيا الشقيقة، كما يهدف إلى تبادل الخبرات بين القوات الجوية في كلا البلدين.

فيما أكد ركن عمليات التمرين المقدم الطيار عبدالعزيز عمر الحصيني أن وجود قوات جوية محترفة من عدة دول في مكان واحد يمكِّن المخططين للتمرين من وضع سيناريوهات مشابهة إلى حد كبير لما يمكن حدوثه على أرض الواقع، كما يمكِّن الأطقم الجوية من التواصل مع الأطقم الجوية للقوات الشقيقة والصديقة واكتشاف الطرق المثلى في التعاون مع القوات الجوية الأخرى من أجل تجاوز العقبات المتوقع حدوثها في العمليات الجوية الحربية.