8 آلاف أسرة تستفيد من مشروع "لحوم النذور والعقائق"

نفذ مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" بمنطقة جازان مشروع "توزيع لحوم النذور والعقائق" للعام الحالي 2013م الذي استهدف تلبية احتياجات 8 آلاف أسرة من الأسر المحتاجة في منطقة جازان.

ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أوضح المشرف العام على مكتب الندوة العالمية بمنطقة جازان عبد ربه بن أحمد الحكمي أن المشروع جاء بالتعاون مع الأمانة العامة للندوة بالرياض, وبإشراف مباشر من لجان كونتها الندوة العالمية بجازان بتجنيد أكثر من 30 شاباً لتنفيذ المشروع على أرض الواقع للتأكد من وصول اللحوم لمستحقيها من المحتاجين.

وبين أن المشروع شمل 2000 ذبيحة لمشروع النذور والعقائق التي ذُبحت تحت إشراف من لجان طبية وبمتابعة من أمانة منطقة جازان حيث تم توزيعها على محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان, وذلك لدعم الأسر الفقيرة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ولسد بعض حاجاتهم.

وتشهد أسواق المواشي في السعودية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وعزا تجار ومواطنون زيادة الأسعار التي اقتربت من 40 في المائة إلى قرب شهر رمضان والإجازة الصيفية، وموسم الزواجات الذي يشهد إقامة حفلات الزفاف، وهو ما يتطلب إقامة الولائم والعزائم التي تستهلك الكثير من الأغنام.

وأفاد بعض العاملين في أسواق المواشي بالسعودية، أن اقتراب شهر رمضان له دور كبير في الزيادة الملحوظة في الأسعار، وارتفعت أسعار الأغنام والمواشي بنسب زادت عن 40%.

وقال باعة ومراقبون لـ صحيفة "المدينة"، إن من أهم الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الأسعار اقتراب حلول موسم الزواجات والاحتفالات الخاصة ومن ثم دخول شهر رمضان المبارك وهذه مناسبات تستهلك كميات كبيرة من الأغنام الموجودة في السوق.

كما أن بعض تجار الأغنام يتعمدون الاحتفاظ ببعض الماشية من أجل بيعها في إجازة الصيف وكذلك شهر رمضان بأسعار أعلى.