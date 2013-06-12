القبض على 4 سعوديين يسرقون السيارات والمحلات في الرياض

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض القبض على 4 سعوديين في العقد الثاني من العمر بعد تورطهم في الاعتداء على سائقي عدد من سيارات الأجرة وسرقة سياراتهم بالقوة، والتعدي على العاملين بالمحلات التجارية بالضرب وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال وبطاقات اتصال مسبقة الدفع، وكذلك قيامهم بتكسير زجاج عدد من السيارات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من ممتلكات ومتعلقات شخصية، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" السعودية.

وكان مركزا شرطة المنار والنسيم شرق العاصمة، قد تلقيا عددا من البلاغات متطابقة في التفاصيل من سائقي سيارات أجرة عن استهدافهم من قبل أربعة أشخاص قاموا بالاستيلاء على سياراتهم والهرب بها.

كما وردت بلاغات من مواطنين عن تعرض سياراتهم للاعتداء وتكسير الزجاج وقيام الجناة بسلب ما تقع عليه أيديهم من ممتلكات ومتعلقات شخصية وإطارات "احتياطية" أثناء وقوفها أمام منازلهم بأحياء شرق الرياض.

فيما تلقى مركزا الشرطة بلاغات عديدة من أصحاب محلات تجارية تفيد بوقوعهم ضحايا للاعتداء بالضرب والسلب من قبل أربعة أشخاص تنطبق عليهم نفس الأوصاف.

وتمكنت الشرطة من حصر الاشتباه بالجناة الأربعة وهم سعوديو الجنسية وتحديد مواقعهم ورصد تحركاتهم والقبض عليهم، وبالتحقيق معهم ومواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة وقرائن اعترفوا بارتكاب جميع تلك الحوادث موزعين الأدوار فيما بينهم متقاسمين المسروقات، وقد استطاعوا الدلالة على المواقع التي قاموا بالسرقة منها، ولا تزال القضية رهن استكمال إجراءات التحقيق.