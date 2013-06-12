وزارة الصحة تتمكن من دراسة تكتل حالات عدوى "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها تمكنت من دراسة تكتل حالات عدوى المنشآت الصحية المكتسبة لمتلازمة الجهاز التنفسي التاجية الشرق أوسطية كورونا (MERS-COV) ووضع تسلسل الترتيب الجيني للفيروس وبشكل متكامل خلال فترة قياسية من ظهور حالات التفشي التي حدثت في محافظة الأحساء.

وبحسب بيان لوزارة الصحة نشرته اليوم قام نخبة من الباحثين في السعودية وبريطانيا بدراسة عاجلة للخصائص الوراثية الناجمة عن تفشي متلازمة الجهاز التنفسي التاجية الشرق أوسطية كورونا(MERS-COV) وبالتعاون مع علماء من جامعة كوليدج في لندن ومعهد ويلكوم ترست سانجر, وتعد هذه خطوة إيجابية نحو متابعة تطور وتحور الفيروس مع مرور الوقت وتساعد في خطوات التشخيص وإيجاد آلية سريعة لتشخيص المرض.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني إنه تم فعلياً تسجيل تسلسل جيني كامل من 4 مرضى من حالات تفشي المرض في الأحساء بالمنطقة الشرقية على قاعدة بيانات بنك الجينات وذلك اعتباراً من الثلاثاء, وهو متاح للجميع طبقاً للأعراف المتبعة وذلك عبر موقع البنك على الإنترنت.

ومن ناحيتها أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة بأنه لاوجود لفيروس كورونا في مستشفيات المدينة المنورة، مؤكدة عدم اكتشاف أي حالة بمستشفيات المدينة مصابة بهذا المرض.. وقالت في بيان رسمي إنه في حال اكتشاف ذلك سيتم الإعلان عنه رسمياً من قبل المتحدث الرسمي لصحة المدينة.

