ضبط أكثر من 22 ألف متسلل للسعودية خلال شهر

ألقت دوريات حرس الحدود السعودية القبض على 22.276 متسللاً من 14 جنسية مختلفة، واعتقلت 533 مهرباً من 6 جنسيات خلال الشهر الماضي.

وكشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العميد محمد الغامدي، أن رجال حرس الحدود بجميع المناطق الحدودية أحبطوا محاولة تهريب 2209 كيلوغرامات من الحشيش المخدر، وأكثر من 136 ألف كيلوغرام من مادة القات خلال الشهر الماضي.

وقال الغامدي إنه تم إحباط تهريب عدد 133 قطعة من السلاح، وعدد 103.55 قطعة من الذخيرة الحية خلال نفس الفترة.

وأكد أن جميع المخالفين والمهربين أحيلوا للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.

وأشار المتحدث إلى أن الدوريات البحرية أنقذت 28 شخصاً من الغرق في شواطئ السعودية.