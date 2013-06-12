فلكيون: التاسع من يوليو القادم يوافق أول أيام شهر رمضان

أكد فلكيون أن أول أيام شهر رمضان هذا العام يصادف الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يوليو/تموز المقبل تبعا للحسابات الفلكية.

حيث لن تكون رؤية الهلال بحسب القواعد الفلكية ممكنة في أي دولة من العالم الإسلامي، وإنما سيشاهد بواسطة المنظار في أميركا الجنوبية، قبل ظهوره مساء يوم الثلاثاء الموافق التاسع من يوليو المقبل في العديد من الدول.

وحول موضوع صدق هذه الرؤية أفاد رئيس قسم الفلك في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور حسن باسرة في لقاء عبر قناة "العربية"، أن "هلال رمضان الموسم الحالي سوف يكون على يمين الشمس ويطلق عليه هلال (ياماني)، وهنا تصعب رؤيته، هذا يجعلنا نتجه للجنوب كي نعرف متى الوقت المناسب لشهر رمضان".

ويكمل الدكتور حسن باسرة، "رؤيته في الوطن العربي مستحيلة للعين البشرية في مثل هذا الوضع، ولذلك يتجه العلماء الفلكيين لترجيح مشاهدته في أميركا الجنوبية، ويكون ذلك في تمام الساعة الـ11 صباح يوم الاثنين".