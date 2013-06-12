هيبة القضاء وباقة البخور

هيبة القضاء مطلب رئيسي في كل دولة محترمة، فالقضاء هو المسند الذي يلجأ له الشعب والحكومة في أخذ الحقوق وردها، ولهذا تحرص الدول المحترمة على أن تمتد هيبة القضاء إلى قضاتها ومن يقوم مقامهم، وبطبيعة الحال فالهيبة كغيرها من الأمور، لها وقود ينميها ويزيدها، فماذا عن هذا الوقود؟!



يظن بعض القضاة وكتاب العدل أن التأخر في الحضور ونزع ملامح السرور وشم رائحة البخور والحرص على الفطور هي نواة الهيبة ووقودها!! فلذلك تجدهم لا يحضرون للمحكمة إلا قبل صلاة الظهر بدقائق، متجهمين، لا يبدأون السلام ولا يردونه، يتبعون مبخرة البخور ورائحتها التي تقودهم إلى مختصرهم حيث تنتظرهم قهوتهم وصبابها.



وهذا فهم خاطئ لهيبة القضاء، فمتى ما استبدل العدل والمساواة بباقة البخور، ماتت الهيبة ومات القضاء.

*نقلا عن صحيفة "الشرق" السعودية