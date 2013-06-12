40 سعودياً سجلوا أرقاماً قياسية في موسوعة "غينيس"

سجل 10 سعوديين أرقاماً قياسية جديدة على المستوى العالمي، ليرتفع بذلك عدد السعوديين المسجلين في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية إلى 40 سعودياً.



وقام مهرجان تحطيم الأرقام القياسية للموسوعة لأول مرة في السعودية بمدينة الظهران، وصرّح عضو لجنة التحكيم في الموسوعة خلال مؤتمر صحافي، نقلته "الحياة" أن "الموسوعة تقيم مسابقة (التحدي العادل) في جدة والمنطقة الشرقية".

وأشار إلى تمكّن 10 سعوديين من دخول "غينيس" عبر هذه المسابقة، خلال إقامة أول فعالية في جدة يومي 6 و7 من شهر يونيو/حزيران الجاري، نافياً اشتراط دفع أموال في مقابل التسجيل في الموسوعة.

وقال: "إن أي شخص يرغب في تحقيق رقم قياسي جديد يقوم بالدخول إلى موقع الموسوعة الإلكتروني والتسجيل مجاناً، فيما يتم دفع رسوم كلفة التحكيم والخبراء فقط".

وأشار إلى أن 90% من المسجلين في الموقع مجاناً، مبيناً أن هناك 60 ألف طلب عالمي مسجل، وبعضها من الشرق الأوسط، مؤكداً أن منتجات الموسوعة كثيرة ومنوعة، وأنها حققت ثالث أفضل كتاب يُباع على مستوى العالم.

وذكر عضو "غينيس"، أن مطار الملك فهد الدولي في الدمام مسجل في الموسوعة كأكبر مطار على مستوى العالم من ناحية المساحة، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك طاقات شابة كبيرة تستطيع تحقيق أرقام قياسية كبيرة.

وقال: "إن الموسوعة تخطط للتوسع في الشرق الأوسط، وتشجع المواهب، وارتفاع عدد السعوديين إلى 40 شخصاً، أسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على المواهب السعودية".

ومن جهة أخرى أوضح المشرف على المهرجان الدكتور أحمد مرادي، أنه ستتم إقامة 10 فعاليات يومي الخميس والجمعة المقبلين في مجمع الظهران للتنافس على تحقيق أرقام قياسية جديدة، وهي موجهة للأسرة في المقام الأول.

وأشار إلى أن المسابقات طُرحت في شكل يتيح للجميع المشاركة لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد، وسيحصل كل فائز على شهادة تحقيق الرقم القياسي في اللحظة نفسها.

