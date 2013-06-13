انقلاب صهريج كبريت سائل بسبب الكثبان الرملية في البقيق

تسببت الكثبان الرملية التي على طريق الأحساء ــ بقيق ــ الدمام، في انقلاب شاحنة صهريج كبريت سائل، مما أدى إلى إغلاق الطريق لعدة ساعات، بعد أن أغلقت الشاحنة وسط الطريق بعد انقلابها وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، وتعرض السائق إلى إصابات طفيفة حيث تم نقله إلى مستشفى بقيق العام ليتلقى العلاج.

وكان الحادث قد تسبب في ازدحام شديد في الطريق وتعطل حركة السير لفترة طويلة، حيث باشرت الحادث دوريات أمن الطرق والدفاع المدني في بقيق والهلال الأحمر ومرور بقيق بقيادة العقيد راشد بن فهاد الهاجري.

وفي نفس السياق أدى استمرار الرياح وزحف الرمال على السكك الحديدية بين مدينتي الدمام والرياض، مروراً بمحافظتي بقيق والأحساء، إلى تعطيل رحلات القطارات لعدة أيام وذلك حفاظاً على سلامة الركاب.