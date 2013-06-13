السعودية تحبط تهريب مخدرات بـ48 مليون ريال في شهر واحد

تمكنت فرق مكافحة المخدرات في السعودية خلال الشهر الماضي من ضبط طن و١٥٥ كيلو و٣٩٣ جرام من الحشيش المخدر، و(572,470) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، و ٧ كيلو جرام و٥٩٤ جرام من الهيروين المخدر الخام، و(24,420) حبة من الحبوب الخاضعة للرقابة الطبية، ومبالغ مالية متأتية من تجارة المخدرات بلغت (1.755.800) ريال، وأسلحة متنوعة عدد (5) رشاشات و(286) مسدساً و(522) طلقة حية.

وكشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في بيان لها أن عدد المتهمين في هذه الضبطيات 56 متهماً من جنسيات مختلفة أحيلوا جميعاً لأفرع هيئة التحقيق والإدعاء العام في مناطق السعودية.

وتقدر القيمة الإجمالية لكميات المخدرات المضبوطة بأنواعها في تلك الفترة بمبلغ (48.341.868) ريالاً.