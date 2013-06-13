العرب والعثمانية الجديدة

مع مطلع القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي توجه السلطان سليم العثماني بقواته صوب الشرق، فأسقط حكم المماليك في الشام ومصر، وأعلن نفسه خليفة للمسلمين بعد أن بايعه طواعية شريف مكة الحسن بن أبي نمي الثاني واستسلم لسلطانه بقية أرجاء شبه الجزيرة العربية، ثم أعلن الحرب لمقاومة البرتغاليين الذين بلغوا المحيط الهندي، فسيّر ومن بعده لذلك الجيوش البحرية، لكنها لم تتمكن من وقف الزحف الأوربي البرتغالي ثم الهولندي ثم البريطاني على حوض بحر العرب والخليج العربي، لكون قادتها قد تصوروا بأن دفع القوات الأوربية البحرية الغازية يبدأ من السيطرة على أعلى قمم جبال جنوب شبه الجزيرة العربية، ويبدأ من الهيمنة على أواسط الصحراء. لهذا وبدل أن يبذل القادة الأتراك جهدهم في مواجهة القوات البحرية الأوربية الغازية، استغرقوا وقتهم وجهدهم في قيادة حرب شرسة ضد اليمنيين، وهو ما أدى إلى إضعاف قوتهم من جانب، واستفراد الأوربيين بالسواحل التي أرادوا احتلالها من جانب آخر.

في تلك الفترة أيضا شهد العالم الغربي تحديداً ولوج عصر جديد من التطور، تمثل في اكتشاف الطباعة سنة 1454م بما تعنيه من ثورة معرفية، وبداية حقبة الكشوفات الجغرافية بما يعنيه من توسع اقتصادي وهيمنة ثقافية، وتطور في أفانين العلوم والمعارف، وبناء أطر التنظيمات الإدارية والإنسانية الحاكمة سلوك المجتمعات والأفراد، إلى غير ذلك من الشواهد التي نجم عنها بلوغ الغرب لما هم عليه اليوم من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة، في الوقت الذي كرست الدولة العثمانية وبشكل رسمي معالم التخلف، بتحريمها الطباعة التي لم يسمح بوجودها إلا في سنة 1727م تقريباً، وبشرط ألا يتم طباعة أي كتاب ديني عربي، ونأت بنفسها عن المشاركة في الكشوف الجغرافية على الرغم من قدراتها البحرية، ورسخت مفاهيم التسلط والظلم والجور في عديد من البلدان العربية، حتى بلغت في نهاياتها حد العمل على تتريك العرب، وساهمت في تجهيل المجتمع العربي حتى أصيب أبناؤه بالرعب جراء رؤيتهم لبعض التجارب العلمية الكيميائية التي كان ينفذها العلماء الفرنسيون حال وجودهم في مصر مع حملة نابليون سنة 1799م وفق ما أشار إليه الجبرتي في كتابه.

تلك هي ملامح الدولة العثمانية التي رفضها الأحرار العرب، وقاموا بثورتهم عليها، فهل تريد تركيا الحديثة إعادتها إليهم عبر خطاب أوردغان السياسي؟ بقي أن أشير إلى أن قوة التجربة التركية الحديثة، ودعم كثير من العرب لها اليوم، راجع إلى تمثلها لمفاهيم تنويرية عادلة، وليس لكونها امتداداً لعصر تاريخي مضى، له وعليه. فهل يعي ساسة تركيا ذلك اليوم؟

* نقلا عن "المدينة" السعودية