كاميرا "العربية" شاهدة على عملية أمنية حقيقية بالسعودية

لطالما كانت الحالة العامة لأي عملية أمنية هي التكتم في التخطيط والتنفيذ وأحياناً حتى في النتائج، وخلافاً لهذه الحالة فإن "العربية"، وبالتعاون مع رجال الأمن، دخلت في تفاصيل عملية أمنية على مستوى عالٍ في السعودية، ورافقت واحدة من المداهمات المهمة لمهربي المخدرات.

وثائقي قناة العربية "السعودية.. الحرب على المخدرات" والذي سيعرض غداً الجمعة 14 يونيو/ حزيران عند الساعة 11 بتوقيت السعودية 8 بتوقيت غرينتش، جعل من الكاميرا شاهداً على عملية إحباط تهريب مخدرات إلى داخل المملكة، يبدأ منذ لحظة تلقي رجال المكافحة للمعلومات ثم عمليات التتبع، وصولاً إلى ضبط المهربين وبحوزتهم الممنوعات ولاحقاً التحقيق معهم.

ولا يحمل الفيلم سبقاً صحافياً، فحسب بدخول "العربية" إلى مراكز عمليات قوى الأمن، وإنما يحمل الكثير من الخطورة والمجازفة أيضاً، حيث تم التصوير خلال عمليات أمنية حقيقية في عدد من المدن السعودية كالعاصمة الرياض، وفي مناطق حدودية كالساحل الشرقي أو المناطق المتاخمة لليمن أو في الحديثة القريبة من الأردن.

وإن كان هناك دائماً المرة الأولى، فإنها المرة الأولى التي يتم فيها تصوير رجال مكافحة المخدرات وحرس الحدود والجمارك في عين الحدث لنقل الصورة من على أرض الواقع.

كما يوضح الفيلم أكثر طرق التهريب دهاءً في إدخال الموادّ الممنوعة إلى المملكة.

ويخلُص الوثائقي إلى أن الإنجازات كثيرة لكن إذا كان "الانتصار الكامل في هذه الحرب غير ممكن"، كما يقول مسؤولون أمنيون سعوديون في الفيلم، فإن "الهزيمة فيها ممنوعة".

يُذكر أن السلطات السعودية تمكّنت خلال حملتها في "الحرب على المخدّرات" خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من اعتقال نحو 120 ألف شخص في السعودية من المتورطين في إدخال كميّات هائلة من المواد المحظورة إلى البلاد وترويجها.

كما استطاع رجال الأمن بالتعاون مع الجمارك مصادرة كميات قياسية من الممنوعات تصل إلى ربع كمية الحبوب المضبوطة في العالم كلّه.