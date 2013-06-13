مرور الشرقية يعلن القضاء على 80% من التفحيط

أعلن مدير مرور الشرقية العميد عبدالرحمن الشنبري أن إدارته قضت على التفحيط، بنسبة 80%، بعد تطبيق النظام على المفحطين، مضيفاً: "نطلق يومياً، نحو 100 دورية مرور سرية، تعمل على مدار الساعة، وبخاصة في المواقع الحساسة والأحياء" وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

ووصف الشنبري، الخطة التي قاموا بتطبيقها خلال موسم الاختبارات بالناجحة، وذلك نتيجة عدم وقوع حوادث مرورية تُذكر خلال تلك الفترة، مشيراً إلى قيامهم بحصر حالات التفحيط في عدد من المواقع، والقبض على الطلاب المخالفين خلال تلك الفترة، وإطلاق سراحهم بكفالة، لاستكمال اختباراتهم. ويتم خلال هذه الفترة استدعاؤهم، لتطبيق الإجراءات النظامية في حقهم".

وكشف عن عزمهم تنفيذ خطة مرورية، تم إعدادها لموسم الصيف بالتزامن مع مهرجان "صيف الشرقية 34"، من خلال خطة مرورية محكمة بتعاون أفراد وضباط المرور، وتواجدهم في المواقع المزدحمة، للمساهمة في التعامل مع المناطق التي تشهد كثافة مرورية لتسهيل حركة السير والمرور.

ويتجه مرور المنطقة الشرقية، إلى تبني طريقة جديدة في التعامل مع الحوادث المرورية، تعتمد على توزيع نماذج لرسم الحوادث البسيطة، بحيث يقوم أطراف الحادثة بتصوير المركبات، وتعبئة النماذج، والاتجاه مباشرةً لشركة التأمين، من دون انتظار دورية المرور، "لتلافي إعاقة حركة السير".