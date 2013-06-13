وزارة الصحة تعلن تحقيقها الاكتفاء الذاتي من فصائل الدم

حققت وزارة الصحة الاكتفاء الذاتي من فصائل الدم وفق ما أعلنت وذلك من خلال خططها الاستراتيجية الشاملة وبرامجها الصحية المتعددة بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد في توفير جميع وحدات الدم ومكوناته على تبرعات المواطنين والمقيمين التطوعية في الداخل، وهو ما يمثل 40%، أو التبرع التعويضي للمرضى من الأهل والأصدقاء الذي يمثل 50%، إضافة إلى تبرع المواطنين بالدم عند طلب رخصة القيادة بنسبة 10%، وذلك تماشياً مع الأمر الملكي المتضمن وقف استيراد الدم من الخارج منذ عام 1405هـ.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها بمناسبة مشاركة المملكة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الخميس، أنها تحرص على تقويم حاجة المملكة للدم ومكوناته سنوياً، بحسب المعايير العالمية المصنفة إلى ثلاثة معايير هي توفير ما تحتاجه ما بين 1.5 إلى 2% من عدد السكان بالنسبة إلى وحدات الدم، وأنها العنصر الرئيس للدم ولها تاريخ صلاحية لا يتعدى 42 يوماً، وتوفير من 7 إلى 10 وحدات دم سنوياً لكل سرير بالمستشفيات المتوافرة بوزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى، وتقدير المنصرف أو المتوافر من الدم في العام السابق وزيادته بمقدار 5 - 10%، بحسب الزيادة في عدد السكان.