وزارة العمل.. شكراً لخذلاني!

بقي أقل من الشهر على المهلة التي أُعطيت للعمالة المُخالفة لتصحيح أوضاعها، ومع أن الحملة متوقفة مؤقتاً إلا أن نتائجها بدأت فعلاً على الأرض، ومع أنني كنتُ من أشد المتشائمين من نجاحها بل ومن أكثر المنتقدين لوزارة العمل، إلا أن الوزارة خذلتني –ولله الحمد – فأنا سواء انتقدت أو أشدت ففي الحالتين لا يعدو صوتي سوى صوت مواطن بسيط لم يمر (رقم سجله المدني) في سجلات وزارة العمل، وكل ما في الأمر أنني كنت شاهد عيان على عديد من صفقات «الفيز» بين مواطنين، وبين جاري الوافد الآسيوي، وكي لا يتهمني أحد بالتواطؤ فإنه لا يوجد نظام يمنع بيع الفيزا (أظنها تكتب كذلك ).

وأنا هُنا لا أتحدث عن رجال الأعمال الذين يحصلون على آلاف التأشيرات بطرقهم (النظامية) التي لا أعرفها، وإن عرفت بعضا من طرقها فلن أقولها هُنا لأنني لا أطيق طلب كتابة مقال بديل!، أنا فقط عايشت سوق التأشيرات التي يحصل عليها المواطن البسيط الكادح الذي يحصل على تأشيرة سائق خاص وراعي أغنام – أي بمعدل وافديَن- لكل مواطن لا يوجد عنده واسطة، وهذه لا تحتاج لاستخراجها سوى بعض الإجراءات الروتينية، وبعد ذلك تأتي التأشيرات لجاري الآسيوي الذي «يشتريها» مقابل عشرة إلى خمسة عشر ألف ريال مع وعد من المُشتري بنقل كفالة العامل بعد مضي سنة على وصوله إلى المملكة، طبعاً شرط النقل مهم للمستقدِم، كي يتمكن بعد العام باستقدام ثلاثة آخرين أي بمعدل45 ألف ريال سنويا (فقط لاغير)، وطبعاً لا أعرف أين يعمل هؤلاء العمّال بعد وصولهم إلى المملكة، ولا الكفيل يعرف، وبالطبع ولا المشتري الآسيوي!



بعد الحملة أصبحت شاهد عيان على «تعثّر» هذه التجارة، فالجار الآسيوي أصبح يطلب من كل «عميل» جديد الانتظار حتى تنتهي مهلة تصحيح الأوضاع، ليعرف هل الحملة ستستمر أم لا.. فلو استمرت فإنه لن يجازف – كما يقول – بشراء تأشيرة حتى ولو بربع القيمة، لكنّه متفائل بأنها لن تكون جدّية كبدايتها، ويعوّل كثيراً على رجال الأعمال بعرقلتها، الأمر الأهم الذي أعده نجاحاً تستحق الوزارة عليه الشكر هو إعلان الشركات (بجدّية) عن طلب موظف سعودي برواتب جيّدة ومميزات أُخرى، فلا تكاد تدخل مكاناً إلا وتجد إعلاناً لتوظيف السعوديين وليست الخبرة مطلوبة !

ومازلت آمل أن تواصل الوزارة خذلانها لتشاؤمي، وبالطبع أن تخذل تفاؤل جاري الآسيوي!

نقلا عن صحيفة "الشرق"