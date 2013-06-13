"هيئة السياحة" تحذر من التعامل مع مكاتب السفر الوهمية

حذرت هيئة السياحة المواطنين والمقيمين من التعامل مع بعض المجهولين الذين يدعون انتماءهم لمكاتب سفر وهمية، ويروجون لرحلات دولية مخفضة التكاليف بغرض استغلال راغبي السفر بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق" السعودية.

وطالب نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى الجميع بعدم التعامل إلا مع مكاتب مرخصة من قبل الهيئة، والإبلاغ عن أي عروض تقدم لهم عن طريق مكاتب غير نظامية، لتتمكن الهيئة من التعامل مع مقدمي هذه العروض واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار العيسى إلى أن الهيئة تعلن على موقعها الرسمي بشكل مستمر أسماء وكالات السفر والسياحة المرخصة من قبلها، كما تلزم هذه الوكالات بوضع الترخيص في مكان بارز لاطلاع العملاء عليه.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم عبر فرق متخصصة بجولات تفتيشية ورقابية بشكل مستمر للحد من الممارسات التسويقية الفردية والمكاتب غير النظامية، وتطبيق العقوبات النظامية التي تصل لإغلاق المنشآت المخالفة.