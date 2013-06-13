14 فرقة لإطفاء حريق نشب بمصنع للإسفنج في جدة

تمكنت 14 فرقة إطفاء من السيطرة على حريق نشب، مساء الأربعاء، بمصنع الرقائق الرغوية والاسفنج بالمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة جدة.

وبعد ورود البلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني عن نشوب الحريق، وتمريره للجهات المعنية، هرعت لموقع الحادث 14 فرقة إطفاء وفرقتا إنقاذ وإسعاف تدعمها فرق مساندة وصهاريج مياه.





وباشرت الفرق مكافحة النيران المشتعلة في مصنع الرقائق الرغوية والاسفنج وعملت على إخماد الحريق المشتعل في القسم الخاص بفرم الاسفنج في مساحة تقدر 2400م، والواقع بين عدة أقسام مشيدة بالطوب الإسمنتي ومسقوفة بالصاج الحديدي في مساحة تصل إلى 10000م.

وحدّت فرق الإطفاء من تفاقم النيران وانتشارها، كما تمكنت من عزل الحريق عن خزانات تحتوي على مادة الديزل في الجهة الغربية من المصنع، وعزل النيران عن بقية أقسام المصنع والمكاتب الإدارية والمصانع المجاورة بالإضافة إلى تامين مادة "mdi" الكيميائية المستخدمة في صناعة القوالب الإسفنجية.



وتم طلب دعم ثلاث فرق إطفاء من العاصمة المقدسة، تمركزت في أقسام حددت لها مسبقا من قبل غرفة العمليات، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات تذكر.

وباشر ضابط التحقيق عمله في حصر الخسائر المادية والكشف عن أسباب نشوب الحريق.