اختصار مراحل التفتيش بمطار "الملك خالد" لتخفيف الزحام

اختصرت إدارة مطار "الملك خالد الدولي" في الرياض عمليات تفتيش الركاب، والتي كانت تجرى على مرحلتين، إلى مرحلة واحدة فقط، وهي التي تسبق وصول الركاب إلى بوابات الصعود إلى الطائرة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مطلع، فإن هذه الخطوة من شأنها التخفيف من التعقيدات الخاصة بالتفتيش على المسافرين، الذين يكتظ بهم المطار هذه الأيام، خاصة مع بدء موسم الصيف والإجازات.

وأكد المصدر أن هذا الأمر سيستمر العمل به بعد الموسم كونه أحد الجوانب التطويرية التي يشهدها "مطار الملك خالد الدولي"، الذي يعد واحداً من أكبر مطارات العالم.

وأضاف المصدر أن مسار التفتيش الجديد سيقتصر فقط على الأمتعة المعدة للشحن، كونها لن تخضع للتفتيش المتقدم والموصل لسلالم الطائرات المغادرة.

في الوقت ذاته، بدد المصدر ذاته المخاوف من أية اختراقات أمنية يمكن أن تطال التنظيم الجديد، الذي يشارك فيه عدد من الجهات في مقدمتها "أمن المطار"، فضلاً عن الاستعداد لذلك عبر استبدال أجهزة التفتيش والمراقبة القديمة بأخرى جديدة وأكثر تطوراً.

وكانت إدارة "مطار الملك خالد الدولي" قد دشنت صباح الأربعاء، الإجراءات الجديدة للتفتيش الأمني للأمتعة قبل كاونترات السفر، الأمر الذي أوقف تفتيش الأشخاص والموظفين والمواد الغذائية، وقصره على الحقائب المشحونة.