تركيب أعمدة مسار الطواف المؤقت للمعاقين بالمسجد الحرام

تم البدء في تنفيذ مشروع المطاف المؤقت التجريبي، الخاص بالطائفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيفصل حركة عرباتهم عن الطائفين، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الجمعة 14 يونيو/حزيران عن مدير إدارة المشاريع والاستشارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف المهندس عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن حميد.

وقال بن حميد إنه قد تم تركيب 4 أعمدة والبلاطة العلوية، مؤكداً بأنه سيتم اكتمال المشروع قبل شهر رمضان المبارك، ومشيراً إلى أن البلاطة العلوية ترتبط بالدور الأول من رواق المسجد الحرام.

وأضاف بأنه في موسم الحج سيتم تركيب البلاطة السفلية المرتبطة بالدور الأرضي من رواق المسجد الحرام ومع مداخل ومخارج المسجد الحرام لتسهيل خروجهم ودخولهم.

كما أشار بن حميد إلى أن المشروع المؤقت لصحن الطواف لذوي الاحتياجات الخاصة سيكتمل في شهر ذي الحجة، مبيناً أنه سيتم تفكيك هذا المطاف المؤقت بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الخاص بتوسعة المطاف.

وأضاف أن مشروع توسعة المطاف يسير وفق الخطة المعتمدة خلال المراحل الثلاث، وأن العمل يسير على قدم وساق وعلى مدار الساعة.

وتوقع أن تحدث توسعة المرحلة الأولى نقلة كبرى في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، مبيناً أنه مع نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من توسعة السطح والميزان الخاص بالدور الأول والميزان الخاص بالسطح، المخصصة لطواف ذوي الاحتياجات الخاصة بعرض 10 أمتار.