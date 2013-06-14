زوار مهرجان "جدة غير" يتسوقون مع الديناصورات

دشن حسن دحلان نائب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان "جدة غير" فعالية "تسوق مع الديناصورات" المثيرة التي يتم تنظيمها حتى 12 من شهر أغسطس/آب لتكون الفعالية أحد أهم وأبرز فعاليات مهرجان "جدة غير" لهذا العام.

وبحسب ما ورد في صحيفة "المدينة" الجمعة 14 يونيو/حزيران، سيكون زوار الـ"رد سي مول" بمدينة جدة على موعد مع أروع تجربة تسوق مع الديناصورات في أجواء عائلية آمنة، حيث سيطلعون على الكثير من المعلومات عن عالم الديناصورات عبر بطاقات موزعة في أنحاء المول والتي ستساعدهم هم وأطفالهم على المشاركة في المسابقات الأسبوعية التي خصصت لهذه المناسبة.

وقد عبر دحلان عن إعجابه بفعالية الديناصورات، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، والتي تستهدف الطفل بأسلوب التعليم بالترفيه، ودعا إلى ابتكار المزيد من هذه البرامج والتوسع فيها.

ونقلت الصحيفة عن محمد علوي الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للمركز، قوله إن بإمكان الأطفال رؤية مجسمات الديناصورات المتحركة والتي تعبر عن واقع أحجامها الحقيقية في أجواء شبيهة ومحاكية لتلك الحقبة الزمنية المنقرضة ما سيعزز ثقافة الزوار عنها ويثري ثقافتهم بالمعلومات القيمة.