القوات الخاصة تشرع في تنفيذ خطتها الأمنية لموسم العمرة

تبدأ اليوم الجمعة، القوات الخاصة لأمن الطرق في تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية لموسم الإجازة الصيفية وموسم العمرة لهذا العام.

الحملة التي يشرف عليها اللواء خالد بن نشاط القحطاني ووفقاً لبيان لها ستقوم بتكثيف التواجد الأمني على كافة الطرق التي يسلكها المسافرون.. ودعم الميدان بالقوى البشرية والآلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.

وأكد البيان أن الهدف من ذلك، تعزيز التواجد الأمني على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة خلال موسم العمرة، وكذلك إقامة نقاط التهدئة لضبط السرعات العالية على الطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية.

الحملة تعمل بتنسيق كامل مع الهلال الأحمر السعودي لتقديم الخدمات الإسعافية للمصابين، وكذلك إرسال فرق الإسعاف الطائر لموقع الحادث لنقل المصابين الذين يتطلب الأمر نقلهم جواً، ويتم تأمين نزول الطائرة إلى موقع الحادث من قبل دوريات أمن الطرق، وكذلك التنسيق مع فرق الدفاع المدني لسرعة فك احتجاز المحتجزين إذا لزم الأمر وتقديم الخدمات والمساعدات الإسعافية الممكنة لإنقاذ المصابين بالإضافة إلى رصد المخالفات المرورية المسببة لوقوع الحوادث المرورية، ومنها (السرعة الزائدة - الحمولة غير النظامية - التجاوز الخاطئ - عكس اتجاه السير - تغيير معالم المركبة).

وتشمل مهام الحملة العمل على ضبط المخالفين لنظام الإقامة أو المتسللين ومن يقوم بنقلهم على الطرق المغطاة من قبل دوريات أمن الطرق وبدأت دوريات أمن الطرق في خطتها الأمنية والمرورية لموسم صيف هذا العام .



كما تشمل المهام أيضاً، تقديم الخدمات الإنسانية للمسافرين على الطرق ليتمكنوا من مواصلة رحلاتهم دون عناء وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والأنظمة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتفاديا لتعطيل سفرهم ودعت طالبي الخدمة الأمنية والمرورية في حالة تعرضهم لا قدر الله لأي ظرف طارئ للاتصال برقم الطوارئ الخاص لأمن الطرق (996) على مدار الساعة والمخصص لاستقبال كافة البلاغات وطلبات المساعدة.