الشباب بين الرعاية والاستيعاب

على رغم كل الحديث عن الشباب وأنهم يشكلون أكبر نسبة من فئات المجتمع، لم تستطع رعاية الشباب الخروج من أسر الرياضة وبالتحديد قيد رياضة كرة القدم، وحتى في هذا القيد أسرت نفسها في أندية النخب، الأندية «الممتازة»، ولِمَ لا وهي ممتازة والتميز في مقدمة تطلعاتنا.



ومع هذا التركز والتركيز يتوقع المرء أن كل شيء في عرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب هو كرة قدم، أتخيل المكاتب عبارة عن نصف كرة، النصف الأكبر للمدير والأصغر للسكرتير! أما الأرشيف فهو شباك مرمى في حين تتململ الفئة المستهدفة... في المدرجات!



رعاية الشباب إذا أخذنا مفهوم «الرعاية» كما يجب أن يكون فهو أكثر اتساعاً وأعمق من كرة القدم ومن الرياضة بمفهومها المحلي أيضاً، هذه الرحابة والأفق الممتد يحتاجان إلى فكر ورؤية متقدمة، ولم يعد الأمر كما كان في السابق، الآن استقطب الشباب ويستقطبون وهم في منازلهم أو في تجوالهم بجوالاتهم، وإذا أهمل سيجد من يحتضنه ويوجّه من أمكن منه للوجهة التي يريد.



يمكن لرعاية الشباب أن تتغير لتحاول اللحاق بالركب المتسارع ولو متأخرة، لكن هذا لا يحتاج فقط إلى أموال، بل إلى رؤية وإرادة وفريق لا ينحصر اهتمامه بكرة القدم.



وحتى في الأندية الرياضية أهملت الأندية الصغيرة المتناثرة في أرجاء الوطن، ليصبح التعامل معها مثل تعامل الضمان الاجتماعي، سد الرمق، بل إن من ينجح من هذه الأندية ربما يعاقب بشكل غير مباشر، ولنا في نقل مباريات نادي العروبة بالجوف مثال على ذلك، وبدلاً من تعميق فرحة شباب الجوف تم إحباطهم بقرار النقل، السبب المعلن هو الملعب، لكن هذا الميدان هو الذي احتضن نادياً استطاع تحقيق إنجاز، وفي ذلك دروس لأندية لديها الكثير ولم تحقق شيئاً يذكر.



قضية نادي العروبة نموذج هنا على انحصار فكر «رعاية» الشباب وأولوياتها، مع أن واجب الرعاية هو استقطاب كل الشباب بمختلف تطلعاتهم، وهي أشمل من كرة قدم، بل إن فيها ما هو أكثر فائدة للوطن، أليست رعاية الشباب؟ فلماذا تتقوقع في رعاية أندية كرة القدم؟



* نقلا عن الحياة اللندنية - الطبعة السعودية