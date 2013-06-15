بلدية القطيف تستعين بالمحافظ لوقف مخالفة أحد مسؤوليها

لجأت بلدية القطيف إلى المحافظ لإصدار تعليمات بوقف البناء في مبنى مخالف ترجع ملكيته لأحد مسؤوليها، وإلزامه باتباع الأنظمة والتعليمات، حسب ما جاء في صحيفة "الشرق".

وتتمثل مخالفات المبنى "قيد الإنشاء" الذي يقع في حي الناصرة بالقطيف، في القيام بتعديل البناء دون ترخيص من البلدية، وتحويل المحلات الواقعة داخل المبنى إلى مكاتب، وتحويل الميزانين ودور مواقف سيارات إلى مكاتب.

وقالت مصادر لصحيفة "الشرق" إن البلدية طلبت من محافظ القطيف استدعاء المخالف وأخذ التعهُّد المشدَّد عليه بضرورة التوقف عن البناء ومراجعة البلدية، وذلك بعد أن وجَّهت له إنذارين بالعدول عن البناء، غير أنه استمر في مخالفته.

وتخشى البلدية من أن يتسبَّب قيام صاحب المبنى بإلغاء المواقف بشكل مخالف في إحداث فوضى مرورية في الشارع الذي يعاني حالياً من اختناقات مرورية، خاصةً في ظل غياب مواقف سيارات في المنطقة المحيطة بالمبنى.