وزير الحرس الوطني السعودي يزور تركيا السبت

يقوم وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، السبت 15 يونيو/حزيران، بزيارة رسمية إلى تركيا، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس الوزراء التركي، رجـب طيب أردوغان، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق" السعودية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وسيجري الأمير متعب خلال الزيارة محادثات مع رئيس الوزراء التركي وكبار المسؤولين، تتناول العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وتركيا.

وأوضح وزير الحرس الوطني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن السعودية تربطها علاقات تاريخية وثيقـة بالجمهورية التركية في إطار المسؤولية الإقليمية والدولية، وفي ظل العلاقات المتنامية بين الدولتين.

وقال "لقد شهدت علاقات البلدين تطوراً مهماً على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، وهذا ما يؤكده حجم التبادل التجاري من خلال المساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في المملكة، إضافة إلى التعاون المثمر في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين".

وختم الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز تصريحه قائلاً "إن السعودية تتطلع إلى المزيد من التعاون الثنائي مع تركيا بما يخدم مصالح الشعبين السعودي والتركي، ويدعم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة".