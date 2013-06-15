"الشؤون الإسلامية": خطب الجمعة ليست بحثاً علمياً

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، الدكتور توفيق السديري، مشروعية استفادة الخطيب من المراجع والمصنفات العلمية من دون التوثيق والإشارة إلى المصدر، لأن خطبة الجمعة ليست بحثاً علمياً، مستثنياً ما يطبع منها.

ونفى السديري أن تكون الوزارة تتدخل في موضوع ومضمون الخطبة، إلا أنها تستحسن في بعض الأوقات التطرق لأحداث مهمة لما لها من ضرورة ومنفعة، من دون إلزام الخطيب بمواضيع معينة، على حد تعبيره.

مضيفاً: "الوزارة تكتفي أحياناً بتعميم على الخطباء بالتحدث عن موضوع معين، وقد يكون الموضوع صحياً أو أمنياً أو حتى توعوياً من دون إلزام الخطيب بنص معين، بل يترك له المحتوى".

وأضاف السديري "مشروعية اقتباس خطباء الجمعة مواضيعهم من المراجع الإسلامية من دون الإشارة إلى المصدر، باعتبار أن الخطبة ليست بحثاً علمياً"، مشدداً على ضرورة "الإشارة إلى المصادر والمراجع في حال طباعة الخطبة وكتابتها للنشر".

فريق علمي

يذكر أنه سبق وكشفت الوزارة عن تشكيل فريق علمي معني يتم من خلاله عقد اللقاءات والدورات التدريبية والتأهيلية للخروج منها بتوصيات يستفاد منها في توجيه المنبر إلى الفاعلية المثلى، التي يتطلع لها الجميع وإلى كل ما من شأنه تأهيل الخطباء وتنمية أفكارهم وتطوير قدراتهم.

كما سيناقش تعديل نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، وإعداد وثيقة منسوبي المساجد، ودراسة رفع مكافأة منسوبي المساجد، واشتراط المؤهل الجامعي للخطباء، ولائحة خطباء الاحتياط ومراقبي المساجد، وإعداد نموذج تحسين وضع منسوبي المساجد، ودراسة موضوعات عن أصحاب الاحتياجات الخاصة والدفاع المدني وسكن الأئمة والمؤذنين.

بالإضافة إلى توجيه الخطباء لتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال تناول المواضيع المهمة ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة، وكل ما من شأنه تنظيم شؤونها وشؤون منسوبيها.

وقال الدكتور السديري "إن الوزارة عدّلت نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، وأعدت وثيقة بمسمى "وثيقة منسوبي المساجد"، ودرست رفع مكافأتهم، واشترطت أن يحمل الخطيب مؤهلاً جامعياً، وأعدت لائحة خطباء الاحتياط ومراقبي المساجد، ونموذج تحسين وضع منسوبي المساجد، ووجهت الخطباء لتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال الموضوعات المهمة المتعلقة بالقضايا المعاصرة".

كما أقر السديري في وقت سابق، بأن الوزارة لديها عجز في وظائف المساجد على مستوى المملكة ككل، كما توعدت الوزارة أئمة الجوامع والمساجد الذين يتساهلون في وضع وتوزيع الكتب أو المنشورات غير المرخصة من الجهات المختصة في المساجد بـ"المحاسبة".