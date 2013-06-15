"رخصة السير" تصل للسعوديين عبر البريد الممتاز

أطلقت الإدارة العامة للمرور خدمة إرسال الطرود البريدية عن طريق مؤسسة البريد السعودي، وتأتي هذه الخدمة التي لا تزال في طور الفترة التجريبية عن طريق البوابة الإلكترونية لإدارة المرور السعودية.

وتوقع مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عبدالرحمن المقبل، أن هذه الخدمات ستوفر أكثر من 100 ألف ساعة انتظار للمراجعين، وستة ملايين رحلة بالسيارة إلى مكاتب المرور، كما سيتم توفيرها في كل الأوقات وفي العطل الرسمية لمالكي المركبات في السعودية.

وشدد المقبل على أن "خدمة إرسال الوثائق عبر البريد الممتاز ما زالت في مرحلة التشغيل التجريبي المحدود، لقياس جودة الخدمة والوقوف على المشاكل والعوائق الفنية التي تواجه المشتركين قبل الإطلاق الكامل للخدمة، حيث تجاوز عدد الطلبات التي يتلقاها مركز الطباعة الرقمية لإرسال استمارة المركبة (رخصة السير) ٥٠ طلبا يومياً".

من جانبه أكد رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن أن "خدمة البريد الممتاز تغطي كافة أنحاء السعودية وتدعم عدداً من مبادرات التعاملات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها بعض الجهات الحكومية، وسيضاف لها عدد من البرامج والمبادرات التي يجري البحث فيها مع جهات حكومية وخاصة."