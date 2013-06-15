8500 عامل لتأمين نظافة مكة خلال شهر رمضان

أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، خطة متكاملة لتأمين النظافة العامة في مدينة مكة خلال شهر رمضان القادم، تتضمن تدابير بشأن تجميع ونقل النفايات والرقابة على المحلات التجارية وسلامة المنتجات الغذائية.

وتمت زيادة العمالة المسؤولة عن نظافة المدينة إلى أكثر من 8500 شخص، كما تمت زيادة ساعات العمل وعدد معدات النظافة، لا سيما في المنطقة المركزية، مع توفير فرق دعم إضافية من العمالة والمعدات لمواجهة أي حالات طارئة خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان.

وأولت خطة النظافة عناية فائقة لأعمال مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة، حيث تتم زيادة عدد فرق مكافحتها إلى 28 فرقة تضم 432 عاملاً بين مشرف وفني وسائق يدعمهم 192 معدة وأكثر من 356 جهازاً للمكافحة. كما تم توفير فرق للتطهير وردم المستنقعات، وجٌهزت بكافة المعدات والآليات اللازمة لهذا العمل.

وفي المجال البيئي، تضمنت الخطة قيام البلديات الفرعية بالعاصمة المقدسة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة، بجولات ميدانية مكثفة على المحلات التجارية وخاصةُ محلات بيع المأكولات الشعبية للتأكد من استيفائها الشروط الصحية.

وسيتولى مختصون تحليل عينات من المواد الغذائية التي يتم بيعها في هه المحالات كما ومياه المصانع والثلج للتأكد من صلاحيتها، تحت إشراف إدارة المختبر في أمانة مكة الذي تم تجهيزه لتحليل أكثر من 140 عينة غذائية يومياً طوال شهر رمضان.

وفي سياق متصل، تم تكليف إدارة التراخيص بمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة والمطاعم المتنقلة للتأكد من التزامها بممارسة الأنشطة المرخص لها بالعمل فيها، إلى جانب آليات لمراقبة الأسواق والباعة المتجولين.

كما سيتم تكثيف الرقابة على جميع المسالخ الحكومية والأهلية ومحلات الجزارة والملاحم وأسواق اللحوم للتأكد من سلامة إجراءات الذبح والتخزين وإعداد وتداول اللحوم، وذلك بالتنسيق مع فرع وزارة الزراعة بمكة.