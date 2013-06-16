العاهل السعودي يهنئ روحاني بفوزه في انتخابات الرئاسة

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس حسن روحاني، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال الملك في برقية له: "يسرنا بمناسبة فوز فخامتكم أن نبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، والتقدم والازدهار لشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق، مشيدين بما عبرتم عنه في تصريحاتكم من حرص على التعاون وتحسين العلاقات بين بلدينا الشقيقين، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد".