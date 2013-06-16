بوابة "تم" المرورية تطلق خدمة إرسال الطرود البريدية

أطلقت بوابة التعاملات المرورية "تم" الذراع الإلكترونية للإدارة العامة للمرور والمقدمة من "علم" الشركة الأولى في مجال الحلول التكنولوجية خدمة إرسال الطرود البريدية، والتي تحتوي على "رخص السير" عن طريق مؤسسة البريد السعودي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرياض".

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار حرص وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني وبتوجيهات من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على تيسير الإجراءات الحكومية للمواطنين والمقيمين والعمل على التحول على مجتمع معرفي.

وحول إرسال أول استمارة مركبة "رخصة سير" عبر البريد الممتاز، قال معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بن طاهر بنتن: "تأتي الخطوة الأولى في هذا المشروع المهم ضمن برنامج تعاون كبير ومتطور بين وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها ومؤسسة البريد السعودي يهدف لتقديم مجموعة مميزة من خدمات وزارة الداخلية للمواطنين عبر القنوات الإلكترونية وباستخدام شبكات مؤسسة البريد السعودي لتيسير حصول المواطنين على تلك الخدمات".

وأعرب عن سعادته بمشاركة البريد السعودي مركز المعلومات الوطني والإدارة العامة للمرور وشركة "علم" في إطلاق باكورة هذه الخدمات مما يدعم التحول الحقيقي نحو التعاملات الحكومية الإلكترونية، ويحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسيتم ذلك عن طريق إرسال الاستمارات والوثائق بواسطة البريد الممتاز بعد التقدم لها عن طريق بوابة "تم".

وأشار إلى أن خدمة البريد الممتاز تغطي أنحاء المملكة كافة وتدعم عددا من مبادرات التعاملات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها بعض الجهات الحكومية، وسيضاف لها عدد من البرامج والمبادرات التي يجري البحث فيها مع جهات حكومية وخاصة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل: "إن النجاح الذي تقدمه الإدارة العامة للمرور عبر بوابة التعاملات المرورية (تم) في التحول الإلكتروني لأعمال الإدارة العامة للمرور، هو نتيجة شراكة استراتيجية حقيقة مع شركة (علم) المطور لخدمة (تم)، التي أتاحت للمستفيدين إجراء عمليات جديدة لم تكن متاحة من قبل مثل نقل الملكية وتجديد الاستمارة، بالإضافة لما كانوا يستطيعون القيام به سابقا عبر (تم) كإصدار التفويض الداخلي والدولي لسائقي المركبات والاستعلام عن تفاصيل المخالفات والتحفظ على نقل ملكية المركبة، وصولاً إلى تسلم استمارة المركبة (رخصة السير) عبر البريد".

وأضاف أن هذه الخدمات تهدف لدى إتمامها إلى توفير هدر أكثر من 100 ألف ساعة انتظار للمراجعين، وستة ملايين رحلة بالسيارة إلى مكاتب المرور، كما سيتم توفيرها في كل الأوقات وفي العطل الرسمية لمالكي المركبات بالمملكة.