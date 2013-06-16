وزير الحج السعودي: تخفيض أعداد الحجاج قرار استثنائي

أكد وزير الحج السعودي، الدكتور بندر بن محمد حجار، أن قرار تخفيض حجاج الداخل إلى 50 %، وحجاج الخارج 20%، قرار استثنائي ومؤقت، ولا يمكن مناقشته بمعزل عن المساحة الشرعية للمشاعر المقدسة المتاحة لأداء هذه المناسك، حيث أن هناك أعداداً متزايدة من الحجاج والمعتمرين، ومساحة محدودة في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين ووقت محدود وهدف وهو توفير أقصى درجة ممكنة من الخدمات للحجاج منذ قدومهم وحتى مغادرتهم، ولتحقيق هذا الهدف لابد من التوسعة في إطار المساحة الشرعية والفقهية المحددة للمناسك لضمان سلامة الحجاج".

وأوضح، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مشروع توسعة الحرم المكي الشريف الحالية سيضيف مساحة 400 ألف مترا مربعا إلى المساحة الحالية، ليستوعب 2 مليون و200 ألف مصل، مشيراً إلى أن مساحة الحرم المكي الشريف تساوي 4 أضعاف مكة المكرمة أيام الخلفاء الراشدين، أما المسعى فكان قبل التوسعة يستوعب 44 ألف ساع في الساعة بمساريه، أما بعد انتهاء مشروع التوسعة فأصبح يستوعب أكثر من 130 ألف ساع في الساعة في جميع الأدوار والسطح، كما أن جسر الجمرات الذي كان دوراً واحداً عند تأسيسه، أصبح الآن ستة أدوار ليصل إلى اثني عشر دوراً بعد انتهاء التوسعة، حيث يستوعب بعد اكتمال التوسعة 5 ملايين رام للجمرات في اليوم بمعدل 300 ألف رام في الساعة.

وأبان أن المطاف يستوعب 48 ألف طائف في الساعة قبل مشروع التوسعة الذي وجه خادم الحرمين الشريفين بالانتهاء منه في ثلاث سنوات حيث سيتسع بعد الانتهاء من المشروع إلى 105 آلاف طائف في الساعة، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للمطاف ستنخفض أثناء العمل بمشروع التوسعة إلى 22 ألف طائف في الساعة، مشيراً إلى أن المقاول في مشروع التوسعة يعمل جاهداً ليصل عدد الطائفين إلى 35 ألف طائف في الساعة خلال شهر رمضان القادم، حيث إن الهدف من المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية والحفاظ على سلامة الحجاج والمعتمرين من الازدحام،

وبيّن وزير الحج أن توسعة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ستضيف مليون و600 ألف مصل بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من مليوني مصل، مشيراً إلى أن زيادة الحجاج مرتبط باتفاقيات سابقة بخلاف العمرة.