الأمير متعب يغادر تركيا بعد إجراء مباحثات مع أردوغان

غادر الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السعودي، أمس السبت أنقرة، بعد زيارة رسمية لتركيا تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، استغرقت يوماً.

وأجرى الأمير متعب خلال زيارته مباحثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة.

وتصب الزيارة في إطار التفاهم السعودي - التركي في ظل تصاعد الأحداث الخطيرة التي تمر بها المنطقة، كما تناولت المباحثات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، علاقات التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، حيث أبدى الجانبان حرصهما على زيادة حجم التعاون فيما بينهما.

وكان أردوغان قد أقام بالقصر الرئاسي بأنقرة حفل غداء تكريماً للأمير متعب بن عبدالله، حضره وزير الدفاع التركي عصمت يلمز، ومستشار رئيس الوزراء التركي إبراهيم كالون، وكبير مستشاري رئيس الوزراء التركي المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط سفر توران، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا الدكتور عادل مرداد وعدد من المسؤولين.

وودّع رئيس وزراء تركيا وزير الحرس الوطني السعودي بعد انتهاء زيارته لتركيا، كما كان في وداعه بمطار أنقرة عند مغادرته نائب وزير الدفاع الوطني بتركيا حسن كمال يار دمجا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا الدكتور عادل بن سراج مرداد، والقائم بأعمال السفارة عبدالهادي محمد الشافي، والملحق العسكري السعودي بتركيا، العميد محمد بن عبدالله الشهيل، وعدد من المسؤولين في السفارة.