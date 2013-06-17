مجمّع الملك فهد يوزع 797 ألف مصحف خلال شهر

كشف تقرير صادر من مجمّع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم في المدينة المنورة، أن المجمّع وزّع خلال شهر رجب الماضي 797.771 نسخة من المصحف الشريف بمختلف الأحجام والأجزاء والتسجيلات والترجمات والكتب الإسلامية، شملت عدداً من القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية في داخل السعودية وخارجها، إلى جانب سفارات السعودية وقنصلياتها في الخارج.

وأبان التقرير أنه تم توزيع 697.994 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و3400 نسخة من أجزاء القرآن الكريم، و541 نسخة من التسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض المقرئين، و25.941 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و69.895 نسخة من الكتب الدينية.