موسم "الرطب" في السعودية مهدد بسبب نقص العمالة

يشهد موسم جني الرطب هذا العام نقصا كبيرا في عدد العمالة مع انقضاء المهلة التي تم تحديدها لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة، حسب ما أكده رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المدينة حامد بن عيسى الفريدي.

وأكد الفريدي أن مغادرة العمالة المخالفة سيتسبب بأزمة في إنتاج التمور، موضحاً أن موسم الرطب يمتد لـ45 يوما فقط، وأن كل 5 نخلات تحتاج إلى عامل واحد يقوم بمتابعتها والعناية بها، حسب ما جاء في صحيفة "الوطن".

ودعا إلى احتواء أزمة العمالة وتدارك المشكلة في أقرب وقت ممكن، كما تأمل أن يكون هناك تعاون بين المزارعين لتدارك النقص، مبينا أن وجود العمالة الموسمية يشكل حلا جزئيا للمشكلة.

وذكر الفريدي أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم في تبكير إنتاج النخيل هذا العام، مشيرا إلى أن تمور المدينة تسبق جميع مزارع المملكة بسبب أراضيها الجبلية.

ومن أوائل ما وصل للسوق هذا العام رطب "الربيعة" و"الحلية" و"العجوة"، بينمـا ينتظر وصول "الروثانة"، إضافة إلى باقي أنواع الرطب التي تشتهـر بها المدينـة المنـورة. وسجلت الأسعار الأولية للصندوق الواحد بين 50 و55 ريالا.

وبين الفريدي أن أسعار التمور كان متوقعا لها أن تصل إلى أعلى مما وصلت إليه الآن، مرجحا أن ترتفع الأسعار مع دخول شهر رمضان كونه موسما رئيسا لبيع التمور.