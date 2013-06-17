وزارة العمل تتلقى الشكاوى والاستفسارات على "تويتر"

وثَّقت وزارة العمل السعودية حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان @mol_ksa في خطوة تهدف للتواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم واحتياجاتهم وتلقي استفساراتهم عن الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وسيعرض هذا الحساب أيضاً مبادرات الوزارة وأهم الأحداث والأخبار والفعاليات التي تهم الجمهور في مختلف مجالات العمل، حسب ما جاء في صحيفة "الجزيرة".

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها أمس الأحد أنه لا يوجد لديها أي حساب آخر غير هذا الحساب، كما لا يوجد حالياً حساب على "تويتر" لوزير العمل عادل فقيه، كاشفةً أنه سيتم الإعلان عن حسان للوزير وتوثيقه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه سيجري التواصل بشأن الاقتراحات التي يرسلها المغردون مع الإدارات المختصة في الوزارة.

يُذكر أن وزارة العمل خصصت حزمة من الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين ومن بينها موقع "طاقات" للباحثين عن عمل من السعوديين، وموقع "أحمر وأصفر" الذي يوفر قاعدة بيانات للعمالة الوافدة الراغبة في نقل خدماتها إلى مُنشآت ذات نطاق بلاتيني أو أخضر.