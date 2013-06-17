"الخارجية" تسعى لتمكين أهالي السجناء بالعراق من زيارتهم

تعمل وزارة الخارجية السعودية حالياً على تسهيل زيارة أهالي المعتقلين السعوديين لأبنائهم بالسجون العراقية، وذلك ضمن وفد تتكفل حكومة المملكة بكافة مصاريفه، حسب ما جاء في صحيفة "الرياض".

وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي أن "الوزارة تتعامل مع موضوع المعتقلين السعوديين في العراق من خلال جانبين؛ سياسي وقانوني".

ففي الجانب السياسي، يتصل سفير السعودية غير المقيم لدى العراق مع وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، ويقوم بزيارات مستمرة إلى بغداد للالتقاء بالمسؤولين هناك والاطمئنان على وضع المعتقلين السعوديين. كما يتم التطرق إلى موضوع المعتقلين السعوديين مع المسؤولين العراقيين الزائرين للمملكة.

أما في الجانب القانوني، فتعاقدت السعودية مع مكتب محاماة مختص في الأردن يستعين بدوره بمجموعة من المحامين الأكفاء من السعوديين والأردنيين والعراقيين وغيرهم من العرب للعمل على الإفراج عن السجناء. وستتحمل المملكة كافة تكاليف وأعباء المحامين.