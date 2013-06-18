الداعية الشنار يتراجع عن فتواه ويؤكد: دبي ليست حراماً

تراجع الداعية السعودي محمد الشنار عن فتواه المثيرة للجدل بتحريم السفر إلي دبي إلا للضرورة، وأكد في بيان رسمي أصدره أنه لم يعد يرى السفر إلى دبي حراماً، وقال: "سبق لي أن تكلمت بكلام حول مسألة السفر إلى مدينة دبي وأن حكمة التحريم إذا كانت لغير ضرورة، ثم تبع ذلك كثير من ردود الأفعال من كثير من الناس، بل من بعض أهل العلم الذين لهم قدم صدق في العلم والدعوة، وبعد شيء من النقاش والتأمل والنظر، ولأن مشارب الناس ومقاصدهم في السفر مختلفة وطرائقهم متنوعة، ولأن الحق أحق أن يتبع، فإني أعلن توقفي عن القول بتحريم السفر إلى مدينة دبي لغير ضرورة".

وتابع: "لما وصلني من بعض الأفاضل من الإمارات وغيرهم، فإنه من الواجب أن أهل الإمارات إخواننا ولهم الحب والتقدير في قلوبنا، وهم معروفون بمحافظتهم على أصالتهم وتقاليدهم الطيبة وحرصهم على دينهم الذي به تستقيم حياة كل مجتمع، ولن يستطيع أحد إن شاء الله أن يفسد هذه المودة واللحمة بين أبناء الدين الواحد".

وكانت الفتوى التي أطلقها الشيخ الشنار على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتحريم السفر إلى دبي رداً على استفسار وصله من امرأة أثارت الكثير من الجدل والرفض لها، واعتبرها كثير من السعوديين غير صحيحة وتجاوزاً للأمر الملكي الصادر قبل عامين بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء.