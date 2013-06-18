تكلفة مكافحة الجراد لموسم واحد تصل إلى 50 مليون ريال

قدر مدير عام المركز الوطني لمكافحة وأبحاث الجراد المهندس عدنان خان، تكلفة مكافحة الجراد في الموسم بين 30 و50 مليون ريال، حسب ما جاء في صحيفة "الشرق". وشرح أن أضرار الحقل الواحد تصل إلى 10 آلاف ريال.

وأكد خان أن المكافحة التي تقوم بها المملكة تستفيد منها الدول المجاورة، إذ تتم مكافحته والقضاء عليه حتى لا ينتقل إلى الدول الخليجية أو يعود إلى الدول الإفريقية التي أتى منها.

كما أقر أن المكافحة تسببت بأضرار لبعض المناحل الواقعة في المناطق الساحلية، خاصة منطقة بدر، التي فقدت ما بين 10 و15% من نحلها بسبب طيرانها لمناطق تم رشها ومن ثم عودتها إلى المناحل لتموت فيها.

وقد زار خان بعض المناطق التي تضررت بأسراب الجراد في تبوك خاصة وفي تيماء، لافتا إلى أن أصحاب عدد من المزارع طالبوا بتعويض عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم. وأفاد خان أن الأضرار غير مؤثرة بفضل المكافحة المستمرة رغم مداهمة الجراد للمنطقة بكثافة.