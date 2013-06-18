السعودية تدرس إنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات

كشف مدير برنامج المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، المهندس عبد الرحمن المعيقل، عن دراسة إنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات ضمن الإطار العام للمركز.

وأشار المعيقل إلى أن بعض الهجمات الإلكترونية "عالية التعقيد"، بحيث يزرع المخترق أدواته داخل الشبكة من دون أن تعلم الجهة المعنية بأن هناك اختراقا لشبكتها، لافتا إلى أن السعودية لم تسجل منذ أشهر أية حالات لمخترقين زرعوا أنفسهم داخل شبكات المؤسسات الحكومية لأخذ ما يريدون من معلومات.

وأوضح المنتدى الوطني الأول للأمن الإلكتروني، أن التصدي لجرائم الإنترنت أحد الأمور المعقدة، إلا أن الأهم كما يقول المختصون تطوير كافة سبل تبادل المعلومات الأمنية الإلكترونية.

ووفقا للمختصين فإن المواجهة القوية للهجمات الإلكترونية تتطلب بناء سياسة دفاعية بمشاركة جميع الجهات.

ويؤكد المشاركون ارتفاع وتيرة الاختراقات عالية التعقيد، الأمر الذي يتطلب تخطيطا استراتيجياً لمواجهة الهجمات الإلكترونية.