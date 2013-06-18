سفينة تجارية تغادر ميناء جدة وتنشطر مقابل ساحل الهند

انقسمت سفينة تجارية طولها 316 مترا، غادرت من ميناء جدة وعلى متنها 4500 حاوية متجهةً إلى سنغافورة، إلى نصفين مقابل سواحل مومباي، على ما أكده مصدر مسؤول في خفر السواحل الهندية.

وتسبب الحادث في تسرب نفطي، حسب ما جاء في صحيفة "عكاظ"، إلا أنه لم يتسبب بأي إصابات، وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الـ26 (12 من الروس و14 فلبينيا) عبر قاربي نجاة.

وأضاف المصدر أنه لم يتم تحديد سبب انشطار السفينة، وأن التحقيقات جارية من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الانشطار. وأوضح أن مركز تنسيق الإنقاذ البحري قد قام بتوجيه ثلاث سفن أخرى كانت على مقربة من الحادث إلى مناطق بعيدة عنه حتى لا تتضرر.

من جهته، أكد العقيد بحري صالح محمد الشهري الناطق المتحدث الرسمي بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة أن مركز الاتصالات الدولي البحريني قد تلقى نداء استغاثة مبكر من السفينة، وتم تمريرها مباشرة لمركز عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة.