مجلس الوزراء السعودي يندد بتزويد نظام الأسد بالأسلحة

دعا مجلس الوزراء السعودي الأمة الإسلامية للوقوف في مواجهة تزويد النظام السوري بالأسلحة والعتاد والأفراد لعدم مواصلة عدوانه على الشعب السوري.

ووصف بيان المجلس - الذي رأسه الملك عبدالله بن عبدالعزيز - النظام السوري بالفاقد للشرعية، مؤكداً ثبات موقف المملكة ضد استمرار المذابح واستخدام الآلة العسكرية ضد أبناء الشعب السوري.



وكان العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قد قطع إجازته الخاصة وفترة النقاهة التي كان يقضيها في المغرب، الجمعة 15 يونيو/حزيران، وعاد مساء إلى مدينة جدة السعودية، نظراً لتداعيات الأحداث في المنطقة، وتطورات الأزمة السورية.