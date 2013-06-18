"الطقاقات" مهنة تدر الملايين في السعودية

سجلت أجور مطربات الزفاف، أو كما يطلق عليهن "الطقاقات"، ارتفاعاً هذه الأيام بسبب حلول موسم الزيجات والحفلات الخاصة، لدرجة أن الاستفادة من خدمات هذه الفرق النسائية باتت تتطلب الحجز مسبقاً وقبل الحفل بفترة كافية.

وتتراوح أجور هذه الفرق بين 14 ألف ريال وتصل أحياناً إلى 100 ريال في الليلة الواحدة تبعاً لشهرة الفرقة والمكان الذي ستقام فيه المناسبة.

وقالت منسّقة حفلات الأفراح السيدة أماني شيخون، في حديثها لـ"نشرة الرابعة" على "العربية": "نحن لا نستغل موسم الازدهار برفع الأسعار، فبحسب رغبة العميل أو ميزانيته نقوم بالعمل"، مؤكدة أن السعوديين تفوقوا على الكثيرين في وظيفة تنظيم الحفلات بسبب توفر الإمكانيات بالبلد".

وعن أعلى أجر تتقاضاه مَنْ تحيي الحفلات أو "الطقاقات"، تقول شيخون إن "أعلى سعر لأجر مطربة الأعراس يصل إلى 350 ألفاً لليلة الواحدة"، مؤكدة أنه كلما زادت شهرة المطربة زاد أجرها، فإذا كانت تتقاضى هذا الصيف 18 ألف ريال فستتقاضى الصيف المقبل 35 ألف ريال.