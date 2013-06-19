أخطبوط العود عبادي الجوهر يعد جمهوره بجديده بعيد الفطر

أحيا الفنان السعودي عبادي الجوهر حفلاً غنائياً على مسرح "الدسمة" بالكويت، والذي امتلأ بعشاق اخطبوط العود، حتى اضطر العديد منهم للاستماع لفنانهم المفضل واقفين.

أتت إطلالة الجوهر في الكويت كافتتاح لمهرجان "صيفي ثقافي"، والذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وقال العبادي لـ"العربية" إنه سعيد بالجمهور الكويتي، حيث إنه يحب أن يغني للكويتيين داخل وخارج الكويت، وأضاف أن ألبومه الجديد سيطلق في عيد الفطر المبارك وسيضم شعراء وملحنين يتعاون معهم للمرة الأولى.

يذكر أن طلال مداح لقّبه بأخطبوط العود وسفير الحزن وموسيقار الجزيرة العربية والعديد من هذه الألقاب، اللقب المفضل لعبادي الجوهر هو الفنان السعودي عبادي الجوهر.

حصل على الكثير من الجوائز والدروع العالمية وأوسمة من الدرجات الأولى والثانية منها، حصل عبادي الجوهر على أكثر من جائزة من المهرجان العربي للعود.