الأحوال المدنية تجدد "الهوية" لكبار السن في منازلهم

قال المستشار لشؤون المواقع بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، سليمان السحيم، إن الأحوال المدنية وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى الذين تصعب عليهم مراجعة مكاتب الأحوال المدنية للاستفادة من خدمات "تجديد بطاقات الهوية الوطنية، أو إصدارها، أو استبدالها"، استحدثت خدمة جديدة تحت مسمى "تقدير"، تستهدف خدمة هذه الفئات في منازلهم، أو في المستشفيات، أو في مقار الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب السحيم كبار السن ممن أكملوا 85 عاماً فأكثر، أو المرضى، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بالدخول على بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية - الأحوال المدنية - هم أو أحد ذويهم لحجز موعد لتجديد، أو إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وفي التاريخ المعطى للمراجعة يُمكن مراجعة مكاتب الأحوال المدنية في أنحاء المملكة، للترتيب لزيارة المنزل أو المستشفى أو الجمعية لتجديد بطاقة الشخص المعني أو استبدالها.

وقال السحيم: "بالنسبة للجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة يمكن تهيئة مجموعة من الطلبات وتعبئة النماذج المطلوبة، التي يمكن الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية، ومن ثم حجز موعد لكل منهم والترتيب مع أقرب مكتب للأحوال المدنية لتقديم الخدمة لهم داخل مقر الجمعية".

وبيّن أنه يُمكن لكبار السن الذين أكملوا 85 عاماً فأكثر أو المرضى الذين لا يستطيعون تنفيذ المتطلبات، أو لا يوجد مكتب أحوال مدنية في محافظاتهم حجز موعد من خلال الاتصال بمركز العناية بالعملاء بوكالة الأحوال المدينة عبر وسائل التواصل، وسيقوم مركز العناية بالعملاء بحجز موعد لصاحب الطلب والتواصل مع المكتب المعني للترتيب لزيارتهم وتقديم الخدمة لهم.