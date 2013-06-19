حوار في إجازة!

أتفهّم أن يأخذ موظف ما إجازة من عمله.. أتفهم أن يتمتع موظفان، أو ثلاثة، أو حتى عشرة أو مئة بإجازة من العمل خلال فصل الصيف!.

لكن أن يأخذ جميع الموظفين إجازات، ويتم إغلاق المنشأة تماما في وجه الجمهور، فهذه نكتة لا توجد حتى في "المستطرف في كل فن مستظرف"!.

يحدث هذا في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. في كل عام يغلق المركز لمدة ثلاثة أشهر.. وآخر موظف فيما يبدو يقوم بإغلاق الباب ويضع المفتاح فوق عداد الكهرباء! وما يدريك، ربما عاد أحد الموظفين في منتصف الإجازة، لحاجته لتعريف، أو ورقة ما، فيجد المفتاح، ويفتح الباب وحينما يخرج يضع المفتاح في مكانه أيضا!.

فعلا لا أعرف سر توحيد الإجازات في نفس التوقيت من كل عام، وتعطيل منشأة مهمة في وقت مهم هو فصل الصيف.. لا أدري من الذي وضع هذا النظام الغريب؟!

بطبيعة الحال أقدر لإدارة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وموظفي المركز حرصهم وجهودهم على أداء العمل حسبما هو مرسوم في خطة المركز.. يكفي المركز أنه قام بتنظيم حوارات مهمة للغاية في العقد الماضي على وجه الخصوص.. لكن فصل الصيف فصل مهم جدا.. ويعتبر فرصة للمركز لزيادة فعاليته وترسيخ رسالته بشكل أقوى من خلال طلبة المدارس الثانوية والجامعات في السعودية.. اليوم عشرات الآلاف من الشباب السعوديين في حالة فراغ قاتلة تستوجب من إدارة المركز تنظيم نشاطات خاصة بهم، سواء في المركز الرئيس أو في المناطق الثلاث عشرة.

ألا يغري هذا العدد الهائل من الشباب ـ على الأقل ـ إدارة المركز لتغيير نظامها الإداري، بحيث يعود المركز للعمل، ويتم التعامل مع إجازات الموظفين كبقية موظفي الدولة؟!

نقلا عن صحيفة "الوطن"