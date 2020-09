رسائل وبحوث للبيع

حتى منتصف الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي كانت الرسالات الجامعية العليا (الدكتوراه) يجب أن تضم محتوى جديدا توصل إليه الباحث.

وينطبق هذا على كل العلوم، علمية كانت أو نظرية. وأهم الشروط أن المحتوى لم يتوصل إليه من قبل. وهذا أحد الأسباب التي جعلت الأطروحات تخضع للكثير من المناقشات والأسانيد ودقة اختيار الحجج والمراجع.

وبمرور الوقت وجريان طوفان المعلومات كثرت الأطروحات المنقولة والمنتحلة، وصعُب على المتفحص، سواء أكان ممتحناً أو مناقشاً مسايرة كل فقرة أو رأي فحصاً وقراءة، ومن هنا سهُل على مقدم الرسالة أو الأطروحة وضع بصماته عليها ونيل مبتغاه.

والعبارة الشائعة باللغة الإنجليزية عن الذاهب إلى تقديم بحث أكاديمي هي: إيجاد الجديد To explore something new فى المادة سواء أكان علوما أم آدابا أم ظواهر أم أرقاما أم استعمالات أم استنتاجات معززة بالبراهين..

بهذه الطريقة وحدها " يُكافأ المتقدم بدرجة علمية يُنسب إليها وتُنسب إليه.

واعتقد الناس لفترة زمنية مضت أن فيض المعلومات، وسرعة الحصول عليها سيوفران على الباحث مالا، ووقتا يقضيه بين أرفف المكتبات وخزانات الوثائق. لكن ثبت أن ذلك الفيض قد أحال الرسائل الجامعية إلى أزرار وماسحات ضوئية تعطي الطالب صفحات من عناصر الموضوع وصُوره ومنحنيات إحصاءات يختار منها ما يشاء. ومنها يتقدم للمشاريع الخاصة بالجامعة والأطروحات والبحوث. وتتحكم عواطف الممتحنين والمشرفين في استحسانها وترشيحها.

أستثني من هذا الجامعات التي وضعت مناهج وتطبيقات لا تجعل الباحث يحيل اللجنة إلى المراجع الإلكترونية الكثيرة. وبسؤال أو سؤالين ينكشف مشتري البحث ويظهر أمره.

إعداد وتجهيز البحث العلمي قد لا يستغرق وقتا طويلا مع الثورة الحاسوبية ذات السعة التخزينية العالية علاوة على وجود مواقع المكتبات الالكترونية متاحة للجميع في اي وقت ومن اي مكان، الامر الذي يزيد من عملية الكسب على حساب البحث العلمي الذي صار منسياً، أو أضيَع من الأيتام في مأدبة اللئام.

ومن تتبع هذا الملف الشائك وإعلان هذا الخطر على مستقبل ابنائنا العلمي، لعل وعسى تصل الاجراس إلى مسامع القيمين على جامعاتنا..



*نقلا عن "الرياض" السعودية