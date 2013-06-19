وزارة الصحة السعودية تفصل موظفين "موسميين"

قابلت وزارة الصحة طلب "ترسيم" عدد من الموظفين السعوديين العاملين في قسم "نواقل المرض" بالمجاردة بإصدار قرارات فصل لهم، متذرعة بأنهم "عمال موسميون"، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الوطن".

وقال المتحدث الرسمي لصحة عسير، سعيد النقير، إن من تم إيقافهم عن العمل من أول شعبان الجاري هم عمال موسميون على بند "105"، ولا يحتاجهم العمل حالياً.

وأوضح النقير أنه سيتم تشغيل العمالة الموسمية عند دعم البند المخصص والحاجة لذلك، حيث يتم تشغيل هذا البند حسب حاجة العمل وتوافر المبالغ المخصصة له.

يأتي ذلك وسط تظلم الكثيرين من هذه الخطوة، خصوصاً في هذا القسم، ومن بينهم علي الشهري الذي قال لـ"الوطن": "نحن نعيل أسراً ولا نملك سوى هذا المرتب البسيط الذي كنا نتقاضاه ولا يتجاوز 3000 ريال، ومع ذلك فالكثير منا ارتبط بالتزامات مالية وديون وقروض بناء مساكن وشراء سيارات ومصاريف أسرية وغيرها".

وأضاف الشهري: "التحقنا (أكثر من 10 مواطنين) بالعمل قبل عام تحت مسمى "عامل رش"، وكنا حريصين كل الحرص على أداء المهام التي أوكلت لنا بكل إخلاص وتفانٍ، رغم المخاطر الصحية التي تترتب علينا جراء التعامل مع المبيدات الكيماوية الخطرة، ولكن من أجل لقمة العيش تحملنا، حتى نوفر لأسرنا مصاريفها".

وأفاد علي الشهري بأنهم قاموا برفع برقية للوزارة طالبوا من خلالها ترسيمهم، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار يقضي بفصلنا، مما أثر علينا، حيث سبب لنا إحباطاً، ولا سيما أننا نعاني من تراكم الديون علينا.